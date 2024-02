Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 05.02.2024 bis 09.02.2024

WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 05.02.2024(Nr. 044) Außenhandel, Dezember und Jahr 2023(Nr. 045) Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen, Jahr 2023Dienstag, 06.02.2024(Nr. 046) Umsatz im Dienstleistungsbereich, November 2023(Nr. 047) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember 2023(Nr. 06) Zahl der Woche: Arbeitstage und Auswirkungen des Schaltjahres auf das Bruttoinlandsprodukt, 1991-2024Mittwoch, 07.02.2024(Nr. 048) Produktionsindex, Dezember und Jahr 2023(Nr. 049) Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik, Jahr 2023Donnerstag, 08.02.2024(Nr. 050) Niedriglohnsektor und Lohnspreizung (Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden), April 2023(Nr. N007) Zum Welttag der Ehe (11.02.2024): Eheschließungen, Anteil Verheirateter an der Bevölkerung und Scheidungen nach Alter und Geschlecht, 2002-2022Freitag, 09.02.2024(Nr. 051) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Januar 2024(Nr. 052) Anbau und Ernte von Strauchbeeren, Jahr 2023(Nr. 053) Inlandstourismus, Dezember und Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell