Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.09.2023 bis 08.09.2023

WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 04.09.2023(Nr. 347) Außenhandel, Juli 2023(Nr. 348) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2023Dienstag, 05.09.2023(Nr. 349) Fluggäste an deutschen Flughäfen, Januar bis Juli 2023(Nr. 350) Stille Reserve am Arbeitsmarkt, Jahr 2022(Nr. N048) Pkw-Nutzung in Deutschland und der EU, Jahre 2012-2022(Nr. 36) Zahl der Woche: Durchschnittsalter bei Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland und der EU, 2022Mittwoch, 06.09.2023(Nr. 351) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Halbjahr 2023(Nr. 352) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juli 2023(Nr. 353) Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr und Juni 2023(Nr. N049) Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, 2022Donnerstag, 07.09.2023(Nr. 354) Produktionsindex, Juli 2023(Nr. N050) Wohnungs- und Gebäudeabgang durch Abriss oder Umwidmung, 1992-2022Freitag, 08.09.2023(Nr. 355) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2023(Nr. 356) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html