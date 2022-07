Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.07.2022 bis 08.07.2022

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 04.07.2022- (Nr. 279) Außenhandel, Mai 2022- (Nr. 280) Arbeitskosten im Bundesländervergleich, Jahr 2020- (Nr. N 041) Fleischindustrie: Umsatz in Produktion und Einzelhandel, Fleischpreise und Fleischerei-Ausbildungsberufe, Jahre 1993-2021Dienstag, 05.07.2022- (Nr. 281) Habilitationen, Jahr 2021- (Nr. 27) Zahl der Woche: Gleichgeschlechtliche Eheschließungen in Deutschland seit Einführung der "Ehe für alle", Jahre 2017-2021Mittwoch, 06.07.2022- (Nr. 282) Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), April 2022- (Nr. 283) Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Mai 2022- (Nr. N 042) Mehrarbeit und Überstunden, Jahr 2021- (Nr. Z 21) Zensus: Stand der Befragungen - Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDonnerstag, 07.07.2022- (Nr. 284) Mobilitätsverhalten nach Einführung des 9-Euro-Tickets (Auswertung von Mobilfunkdaten), Januar - Juni 2022- (Nr. 285) Produktionsindex, Mai 2022- (Nr. 286) Straßenverkehrsunfälle (endgültige Ergebnisse) , Jahr 2021- (Nr. 287) Entwicklung der Arbeitsproduktivität nach Wirtschaftsbereichen, Jahr 2020 - 1. Quartal 2022Freitag, 08.07.2022- (Nr. 288) Baupreise für Wohngebäude, Mai 2022- (Nr. 289) Inlandstourismus, Mai 2022- (Nr. 290) Aufstiegs-BAföG: Ergebnisse der Statistik nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Jahr 2021- (Nr. 291) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer und grenzüberschreitende Fahrten), Juni 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell