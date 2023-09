Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 02.10.2023 bis 06.10.2023

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 02.10.2023- (Nr. 392) Erwerbstätigenquoten von Müttern minderjähriger Kinder, Jahre 1997-2022 (Interaktives Kartenangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum Thema "Familie und Erwerbstätigkeit")Mittwoch, 04.10.2023- (Nr. N053) Lehrkräftemangel: Quer- und Seiteneinsteiger/-innen, Lehramtsstudienanfänger/-innen und -absolvierende, Jahre 2011 - 2021- (Nr. 40) Zahl der Woche zum Welthundetag am 10.10.2023: Einnahmen aus der Hundesteuer im Jahr 2022, Preise von Hunde-/Katzenfutter im August 2023Donnerstag, 05.10.2023- (Nr. 393) Außenhandel, August 2023- (Nr. 394) Kommunale Haushalte (vierteljährliche Kassenstatistik), 1. Halbjahr 2023Freitag, 06.10.2023- (Nr. 395) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2023- (Nr. 396) Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenstatistik), 1. Halbjahr 2023- (Nr. 397) Personal an Hochschulen, Jahr 2022- (Nr. 398) Personenverkehr mit Reisebussen, Jahr 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell