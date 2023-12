Vermilion Energy Aktie: In selten guter Lage!

Die Analystenbewertung für die Vermilion Energy-Aktie zeigt, dass von insgesamt 9 Bewertungen 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie zeigen eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 24,28 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 47,5 Prozent steigen könnte. Zusammengefasst erhält Vermilion Energy von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Vermilion Energy bei -32,41 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Vermilion Energy mit 32,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zu Vermilion Energy. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Einstufung des Unternehmens als "Schlecht". Darüber hinaus wurden sieben Handelssignale ermittelt, die zu einem Ergebnis von 7 Gut- und 0 Schlecht-Signalen führen und somit zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von Vermilion Energy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vermilion Energy derzeit eine Rendite von 2,32 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 74,93 % in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 72,6 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.