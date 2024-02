Vermilion Energy Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegung der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Vermilion Energy liegt bei 38,76. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 2,12, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 49 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie der Vermilion Energy derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vermilion Energy in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Vermilion Energy eine Dividendenrendite von 2,51 % aus, was 5,79 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8,3 % ist. Dies führt zu einer niedrigen Bewertung und einer Einstufung als "Schlecht".