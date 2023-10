Vermilion Energy Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Stimmung rund um Vermilion Energy hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Es wurden keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Sentiment als neutral bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was als negativ eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt. Aktuell liegt der RSI für Vermilion Energy bei 56,52, was als neutral eingestuft wird. Für den RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird der RSI daher als neutral eingestuft.

Die Aktie von Vermilion Energy weist charttechnisch gesehen eine gute Performance auf. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 18,24 CAD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,21 CAD lag. Dies entspricht einer positiven Veränderung von 10,8 Prozent und wird daher als gut bewertet. Der Schlusskurs liegt zudem nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten haben die Aktie von Vermilion Energy in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 5 guten, 4 neutralen und 0 schlechten Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von gut. Auch für den letzten Monat gab es überwiegend positive Bewertungen. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 24,33 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,4 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie von Vermilion Energy daher von Analysten positiv eingeschätzt.