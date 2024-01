Vermilion Energy Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Anleger-Sentiment für Vermilion Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in sozialen Medien, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale vorhanden waren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Vermilion Energy führt.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Vermilion Energy-Aktie stattgefunden, wobei 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies resultiert in einem insgesamt "Gut"-Rating. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,28 CAD, was ein Aufwärtspotential von 52,12 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 15,96 CAD bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier von Vermilion Energy.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Vermilion Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs von Vermilion Energy in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 17,75 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 15,96 CAD liegt sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.