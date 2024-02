Vermilion Energy Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war auch die Aktie von Vermilion Energy Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Auch in den Meinungsmärkten gab es in letzter Zeit keine starken positiven oder negativen Themen rund um Vermilion Energy. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden. Es gab zwei positive Signale und keine negativen. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene also ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Vermilion Energy derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,12. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Vermilion Energy zahlt die Börse 2,12 Euro. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 96 Prozent. Daher wird der Titel basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben Vermilion Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist dabei "Gut", bestehend aus 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat ergab sich eine Bewertung von 3 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Insgesamt führen die Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 23,14 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 59,12 Prozent. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. In Summe erhält Vermilion Energy daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Vermilion Energy derzeit eine Dividendenrendite von 2,51 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,22 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.