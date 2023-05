Vermilion Energy Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Vermilion Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.05.2023, 05:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 15.73 CAD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Vermilion Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Vermilion Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,46 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,7 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 1,34 und liegt mit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 47,89. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Vermilion Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Vermilion Energy-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 31,4 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (15,73 CAD) ausgehend um 99,62 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Vermilion Energy von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.