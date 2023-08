Verlustreiche Aktie Boston Scientific: Chancen auf Trendumkehr nach Quartalszahlen?

In den letzten sechs Monaten hat die Aktie rund -6,13% an Wert verloren. In den letzten 12 Monaten beträgt der Kursverlust sogar -1,16%. Die Analysten empfehlen daher vorerst eine Abwartehaltung. Die Unterstützungslinien liegen bei 43,49 EUR und 39,25 EUR. Sollte es jedoch zu positiven Quartalszahlen kommen, könnte sich der Trend möglicherweise umkehren.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Boston Scientific im dritten Quartal schlagen wird und ob die Erwartungen der Analysten erfüllt werden können. Aktionäre sollten die kommenden Quartalszahlen genau im Auge behalten, um ihre Anlageentscheidungen entsprechend anzupassen.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Jegliche Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden und sollten sorgfältig geprüft werden.