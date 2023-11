Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt einen echten Verlierer des Tages: Plug Power aus den USA gab im Laufe des bisherigen Tages in etwa -35 % ab. Das ist ein Verlust, den so niemand erwartet haben dürfte. Die Amerikaner haben ihre Quartalszahlen am Donnerstag bekannt gegeben. Die Börsen scheinen die Nerven zu verlieren. Dies ist einer der höchst denkbaren Verlusttage in der Geschichte von Plug Power. Die Aktie ist damit auch so schwach wie seit Jahren nicht mehr. Die Aussichten sind gleichwohl fraglich. Denn die Börsen können sich auch geirrt haben.

Plug Power: Verluste ja – aber in dieser Höhe?

Denn der Verlust von mehr als 35 % bedeutet auch, dass die Marktkapitalisierung auf unter 3,5 Milliarden Euro gefallen ist. Das ist eine enorme Rückentwicklung, auch wenn die Umsätze steigen. Sie steigen nur viel zu langsam –...