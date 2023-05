Verkürzter GRE-Test kommt im September 2023

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) -Der auf die Hälfte der Zeit verkürzte GRE-Test ist weiterhin das am häufigsten verwendete Maß für die Leistungsfähigkeit von AbsolventenETS hat heute bekannt gegeben, dass der allgemeine GRE-Test ab dem kommenden September weniger als zwei Stunden in Anspruch nehmen wird – etwa die Hälfte der Zeit des aktuellen Tests. Dies macht den allgemeinen GRE-Test zum kürzesten und effizientesten Test unter den führenden Aufnahmetestoptionen für Fachschulen, Handelsschulen und Schulen der Rechtswissenschaft. Der kürzere GRE-Test wird Testpersonen und Institutionen weiterhin dieselben validen und zuverlässigen Bewertungen bieten, auf die sie sich bei ETS seit jeher verlassen können. Die Anmeldung für den kürzeren Test ist ab sofort für Testtermine ab dem 22. September 2023 möglich.Änderungen am Test umfassen:- das Entfernen der Aufgabe „Ein Argument analysieren" im Abschnitt „Analytisches Schreiben".- eine reduzierte Anzahl von Fragen in den Abschnitten „Quantitative und verbale Argumentation"- das Entfernen des nicht bewerteten AbschnittsNeben den Änderungen am Test können Testteilnehmer erwarten, ihre offiziellen Bewertungen sehr viel schneller zu erhalten, in nur 8-10 Tagen. Diese Änderungen stellen die ersten von mehreren geplanten zukünftigen Aktualisierungen des allgemeinen GRE-Tests dar, die alle dazu dienen sollen, Testpersonen ein besseres Erlebnis zu bieten, bei dem ihre Zeit respektiert wird und Ängste und Ermüdung reduziert werden.„Die Änderungen, die wir heute bekannt geben, unterstreichen, wie viel Wert wir darauf legen, unsere Kunden bei allem was wir tun in den Mittelpunkt zu stellen", sagte der CEO von ETS, Amit Sevak. „Während wir weiterhin Produktinnovationen einführen, setzen wir uns dafür ein, zwei Dinge in Einklang zu bringen: Sorgfalt und Validität aufrechtzuerhalten und dabei die Erfahrung von Testteilnehmern zu verbessern."Ab September können Testteilnehmer auf offizielle GRE-Materialien für die Testvorbereitung und Übungstests zugreifen, die für den neuen, strafferen Test entwickelt wurden. Da der kürzere Test über die gleichen Fragetypen verfügt (mit Ausnahme des analytischen Aufsatzes „Ein Argument analysieren", das beim neuen Test entfernt wurde), können Testpersonen weiterhin die vorhandenen offiziellen GRE-Materialien für die Testvorbereitung verwenden.Der GRE-Test wird auch weiterhin die valideste, zuverlässigste und sicherste Bewertung der Welt für die Leistungsbereitschaft von Absolventen sein, nur in einem kürzeren Zeitformat. Die Bewertungsskala bleibt ebenfalls gleich, so dass Graduiertenprogramme die Leistung zwischen den Kohorten vor und nach September 2023 einfach vergleichen können.Um mehr über diese Änderungen zu erfahren, besuchen Sie www.ets.org/gre/shorter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3877311-1&h=1302267140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3877311-1%26h%3D4063840437%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ets.org%252Fgre%252Fshorter%26a%3Dwww.ets.org%252Fgre%252Fshorter&a=www.ets.org%2Fgre%2Fshorter). Um ein Konto zu erstellen, sich für eine Prüfung anzumelden, auf Materialien für die Prüfungsvorbereitung zuzugreifen und vieles mehr, besuchen Sie www.ets.org/mygre (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3877311-1&h=537033056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3877311-1%26h%3D2962114820%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ets.org%252Fmygre.%26a%3Dwww.ets.org%252Fmygre&a=www.ets.org%2Fmygre).Informationen zum allgemeinen GRE-Test.Der allgemeine GRE® -Test ist der weltweit am häufigsten verwendete Aufnahmetest für Graduierten- und Berufsprogramme, einschließlich der Bereiche Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft. Er bewertet auf sichere Weise Fähigkeiten wie verbale Argumentation, quantitative Argumentation, kritisches Denken und analytisches Schreiben, die für den Erfolg in den meisten Programmen auf Graduiertenebene unerlässlich sind. GRE-Bewertungen sind ein wesentlicher Bestandteil ganzheitlicher Aufnahmeprüfungen, da sie eine einzigartige Rolle bei der Anwendung eines forschungsbasierten, fairen und objektiven Maßes für kognitive Fähigkeiten spielen. Seit der ersten Einführung haben GRE-Bewertungen Menschen Türen geöffnet, die über weniger sozioökonomische Ressourcen und Bildungsmöglichkeiten verfügen als ihre Kollegen, und GRE erfüllt diesen Zweck heute weiterhin.