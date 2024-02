Verkkokauppa.com Oyj Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Verkkokauppa-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 44. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,94 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Verkkokauppa.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 80. Das bedeutet, dass die Börse 80,67 Euro für jeden Euro Gewinn von Verkkokauppa zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dieser Wert um 244 Prozent höher, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Verkkokauppa deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Verkkokauppa.

Die Diskussionen rund um Verkkokauppa auf sozialen Medienplattformen deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend neutral sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" angemessen bewertet. Zusammengefasst ist die Aktie von Verkkokauppa bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" einzustufen.