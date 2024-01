Verkkokauppa.com Oyj Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Verkkokauppa liegt bei 45,83, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Aktivität der Verkkokauppa in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Verkkokauppa in diesem Punkt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen an vier Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Verkkokauppa. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Verkkokauppa momentan unter dem Branchendurchschnitt von 3.75%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Verkkokauppa-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.