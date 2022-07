Verkehrsminister verspricht Hilfe für Urlauber bei Reise-Chaos

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Urlaubern helfen, die wegen des Personalmangels an Flughäfen und bei Fluggesellschaften von Problemen betroffen sind. "Ich glaube, dass wir vor allen Dingen dafür sorgen müssen, dass die Rechte der Fluggäste durchgesetzt werden", sagte er dem TV-Sender "Bild". Da werde die Bundesregierung auch drauf achten.

Luftfahrtgesellschaften stünden in der Kritik, "weil sie ihre Leistungen nicht erbringen können", so Wissing. Es gebe einen europaweiten Fachkräftemangel in der Luftverkehrswirtschaft. Während der Corona-Pandemie hätten zahlreiche Mitarbeiter die Branche verlassen. "Dieses Problem ist die Folge eines Lockdowns und einer Veränderung auch der Arbeitswelt und darauf muss die Gesellschaft sich einstellen", sagte der Minister. Die Zuwanderung für Arbeitskräfte aus dem Ausland müsse man nun "so einfach wie möglich" machen, fügte er hinzu. "Wir brauchen auch ein besseres Zuwanderungsrecht in Deutschland."

