Verkauf von Elektroautos in Frankreich zieht weiter an

PARIS (dpa-AFX) - Der Marktanteil reiner E-Autos in Frankreich ist im vergangenen Jahr auf 17 Prozent gewachsen. Der Anteil von Hybridfahrzeugen an den Neuzulassungen kletterte auf neun Prozent, teilte der französische Automobilverband (PFA) am Neujahrstag mit. Zusammengerechnet lag der Anteil an Fahrzeugen mit Elektroantrieb damit bei 26 Prozent, 2022 waren dies noch 22 Prozent und im Jahr davor 18 Prozent.

Insgesamt zog der Autoverkauf in Frankreich im vergangenen Jahr tüchtig an. Die Zahl der Neuzulassungen von Pkw und Lieferwagen stieg im Vorjahresvergleich um 16,1 Prozent und die von Lastwagen um 11 Prozent. Die Neuzulassungen von Pkw und Lieferwagen lagen allerdings mit knapp 1,8 Millionen Fahrzeugen noch deutlich unter den vor der Corona-Pandemie verzeichneten mehr als zwei Millionen.

Anders als Deutschland zahlt Frankreich auch 2024 weiterhin eine Prämie für den Kauf eines Elektrofahrzeugs. Das gesamte Fördervolumen beträgt 1,5 Milliarden Euro, 200 Millionen weniger als 2023, wie der Sender France Info berichtete. Der Förderbetrag wird für Menschen mit gutem Einkommen von 5000 auf 4000 Euro gesenkt, für alle anderen bleibt er bei 7000 Euro. Außerdem wird die Zahl der förderfähigen Modelle verringert, und zwar auf Grundlage der CO2-Bilanz und mit einer Bevorzugung von in Europa hergestellten Modellen./evs/DP/he