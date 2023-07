Verizon Communications: Das wahre Kursziel liegt bei 36,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Am gestrigen Tag erlitt der Aktienkurs von Verizon Communications eine negative Kursentwicklung von -3,31%. So verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen eine Veränderung von -3,47%, was pessimistische Signale am Markt hervorruft.

Doch wie bewerten Bankanalysten die Situation? Ein mittelfristiges Kursziel wird bei durchschnittlich 36,24 EUR gesehen. Dies würde ein Potenzial für Investoren um +10,75% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

5 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere 3 Experten setzen daraufhin ihr Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung mit “halten” wurde von insgesamt 19 Experten gegeben und nur ein Experte sprach sich dafür aus, dass Verizon Communications sofort verkauft werden sollte.

Somit...