Verizon Communications: Potenzieller Anstieg um +27,34% auf Kursziel von 37,77 EUR

Am gestrigen Handelstag erreichte die Aktie von Verizon Communications ein Plus von +0,17%. In der vergangenen Woche konnte sie sogar einen Zuwachs von +2,15% verzeichnen. Während sich der Markt optimistisch zeigt, sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial noch nicht ausgeschöpft wurde.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Verizon Communications 37,77 EUR. Dies ergibt eine potenzielle Steigerung des aktuellen Kurses um beeindruckende +27,34%. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Einschätzung gefolgt.

Unter den Analysten haben vier die Aktie als starken Kauf empfohlen und drei weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Eine neutrale Haltung nehmen 20 Experten ein und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt behalten jedoch immerhin 25% aller Analysteneinschätzungen einen optimistischen Ton bei.

