Verizon Communications: Potenzial von +13,73% - Kursziel bei 37,09 EUR

Die Aktie von Verizon Communications hat sich gestern um -0,11% am Finanzmarkt entwickelt und weist eine negative Bilanz der vergangenen fünf Handelstage auf. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet – das wahre Kursziel liegt bei 37,09 EUR.

• Am 29.05.2023 beträgt die Veränderung von Verizon Communications -0,11%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beläuft sich auf 37,09 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +28,57%

Ein Investitionspotenzial in Höhe von +13,73% bietet sich also denjenigen Anlegern an, die den Experteneinschätzungen Glauben schenken wollen. Während fünf Analysten zum Kauf raten und drei weitere immerhin noch optimistisch sind (“Kauf”), empfehlen 19 Experten lediglich ein “Halten”. Lediglich ein Experte meint sogar einen sofortigen Verkauf wäre...