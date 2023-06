Verizon Communications: Potenzial für Kurssteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel um +12,58% über dem gegenwärtigen Wert.

• Verizon Communications legte am 08.06.2023 um +0,16% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 37,15 EUR

• Das Guru-Rating stieg auf 3,39 von zuvor ebenfalls 3,39

Am gestrigen Tag konnte sich die Aktie von Verizon Communications um+0,16% steigern und zeigt somit eine positive Entwicklung im Vergleich zur Vorwoche mit einem Anstieg von insgesamt +2,13%. Die Stimmung am Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung jedoch vorhersehbar war? Die Meinungen der Bankanalysten sind eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 37,15 EUR. Falls die Prognosen zutreffen sollten könnten Investoren ein Potential in Höhe...