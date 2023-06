Verizon Communications: Potenzial für Kursanstieg um 15,08% auf 36,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Verlust von -1,29% verzeichnet. Gestern fiel der Kurs sogar um -3,28%, was die Stimmung am Markt gedrückt hat.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 36,94 EUR. Das entspricht einem potentiellen Anstieg von +15,08%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positiven Erwartungen nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

5 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie von Verizon Communications und weitere 3 sehen sie als attraktives Investment an. 19 Experten bewerten die Aktie als “halten” während nur ein Experte zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating ist ebenfalls optimistisch und liegt nun bei 3,39 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.