Verizon Communications: Kursziel um +18,35% höher

Die Aktie von Verizon Communications hat sich gestern am Markt mit einem Plus von +0,50% behauptet. In den letzten fünf Handelstagen kletterte der Wert um insgesamt +0,14%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 36,08 EUR.

• Am 02.08.2023 konnte ein Anstieg von +0,50% verbucht werden

• Das Kursziel liegt bei 36,08 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings beträgt nun 3,39

Das bedeutet für Investoren ein Potential in Höhe von +18,35%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der neutralen Entwicklung in letzter Zeit und haben unterschiedliche Bewertungen abgegeben.

Konkret empfehlen derzeit 5 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 3 Experten sehen sie als optimistisch an. Fast jeder zweite Experte positioniert sich als...