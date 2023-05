Verizon Communications: Kursziel laut Analysten bei 36,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 36,91 EUR und somit ein Potenzial für Investoren von +9,78%. Am gestrigen Tag legte der Aktienkurs um -0,06% zu. Insgesamt zeigt sich eine neutrale Tendenz in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +0,24%.

• Verizon Communications verzeichnete am 24.05.2023 einen Rückgang von -0,06%

• Mittelfristiges Kursziel liegt laut Analysten bei 36,91 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,39 nach zuvor ebenfalls 3,39

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Die Bewertung “halten” wurde von neunzehn Experten gegeben und ein Experte ist sogar der Meinung, dass die Verkaufsempfehlung ausgesprochen werden sollte. Somit sind insgesamt +28,57% der...