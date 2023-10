Verizon Communications: Kurspotenzial von +24,62%

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications entwickelt sich aktuell positiv. Gestern konnte sie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +1,39% erreichen und in den letzten fünf Handelstagen auf -0,61% steigen. Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 37,97 EUR liegt – ein mittelfristiges Potenzial von +24,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Am 03.10.2023 stieg die Aktie um +1,39%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 37,97 EUR

• Trotzdem besteht Uneinigkeit unter den Analysten

Laut Durchschnittsbewertung halten sich 20 Experten zurzeit neutral und nur vier sehen es als starkes Kaufsignal an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,32 Punkten.

Eine positive Prognose also für Investoren in Verizon Communications!