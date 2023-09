Verizon Communications: Kurspotenzial von +14,69% - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +4,29% verzeichnet und liegt aktuell bei einem Kursziel von 37,01 EUR. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und Investoren somit ein Kurspotenzial in Höhe von +14,69% erwartet.

• Am 01.09.2023 legte Verizon Communications um +0,03% zu

• Mittelfristiges Kursziel des Unternehmens beträgt 37,01 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,32

Vier Analysten sehen die Verizon-Aktie als “starken Kauf” an und weitere drei sprechen sich für einen Kauf aus. Der Großteil (20 Experten) empfiehlt jedoch eine neutrale Positionierung (“halten”). Lediglich einer plädiert für einen Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” blieb unverändert auf dem Standpunkt “Guru-Rating ALT”. Trotzdem sollten private Anleger vor einer...