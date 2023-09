Verizon Communications: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 37,55 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und stagniert aktuell. Doch laut Bankanalysten ist sie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 37,55 EUR – ein Plus von +19,43% gegenüber dem derzeitigen Kurs.

• Am 21.09.2023 legte die Aktie um 0,00% zu

• Das Kurspotenzial liegt bei +19,43%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,32

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment und drei weitere bewerten sie optimistisch mit “Kaufen”. Mit “Halten” positionieren sich jedoch zwanzig Experten neutral zur Verizon-Aktie. Nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls die positive Einschätzung mit einem stabilen Wert von 3,32.

Trotz des jüngsten neutralen Trends gibt es also mehrheitlich noch immer Optimismus unter den Analysten...