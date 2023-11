Verizon Communications: Analysten sehen Kursziel bei 34,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt lediglich um -0,39% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Verizons Aktienkurs steigt am 28.11.2023 um +0,15%

• Das Kursziel für die Verizon-Aktie beträgt 34,04 EUR

• Guru-Rating der Verizon-Aktie bleibt stabil bei 3,59

Am vergangenen Tag verzeichnete Verizon Communications an den Finanzmärkten einen Anstieg des Aktienkurses um +0,15%. Insgesamt konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen – also einer gesamten Woche – ein Plus von +0,42% verbuchen. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit recht neutral eingestellt ist.

Es scheint eindeutig zu sein: Die Stimmung bezüglich Verizons Entwicklung ist positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Verizon-Aktie liegt bei 34,04 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie langfristig auf einen Wert von 34,04 EUR steigen wird. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten so läge eine Renditechance von -0,39% vor Investoren offen. Nach dem jüngsten neutralen Trend teilen allerdings nicht alle Analysten diese Ansicht.

Aktuell sprechen sich sieben Experten klar für den Kauf der Aktien aus. Vier weitere Analysten beurteilen die Situation ebenfalls optimistisch und empfehlen ebenso zum Kauf. Eine neutrale Haltung nehmen hingegen fünfzehn Experten ein und bewerten es mit “halten”. Ein Experte sieht sogar einen sofortigen Verkauf als notwendig an.

Demnach zeigen rund +40,74% der Analysteneinschätzungen zumindest noch Optimismus gegenüber dem Unternehmen.

Schließlich bestätigt auch das renommierte Trend-Indikator “Guru-Rating” diesen positiven Ausblick und behält seine bisherige Bewertung “Guru-Rating ALT” bei.

