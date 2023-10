Verizon Communications: Analysten sehen Kurspotenzial von +30,08% - Kursziel bei 38,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Am gestrigen Handelstag fielen die Aktienkurse von Verizon Communications um -3,05%. Insgesamt ergab sich für die vergangene Woche ein schwacher Trend mit einem Verlust von -2,87%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 38,06 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, bietet das Unternehmen ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +30,08%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen nicht immer diese Einschätzung.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch. Die Mehrheit hält sich jedoch neutral und rät dazu: “halten”. Lediglich ein Experte vertritt die Ansicht dass man die Aktie sofort verkaufen sollte.

Insgesamt besteht also noch Optimismus unter den...