Verizon Communications: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,34% - aktuelles Kursziel bei 37,97 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Verizon Communications einen Anstieg um +0,81%. Trotzdem liegt die Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage bei einem Verlust von -1,18%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Laut Bankanalysten wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 37,97 EUR gesehen. Dies entspricht einem Potenzial von +25,34% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwanzig Experten halten die Aktie für neutral und nur ein Experte rät dazu sie zu verkaufen. Insgesamt sind somit noch immer 25% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von...