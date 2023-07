Verizon Communications: Analysten sehen Kurspotential von +6,54% - Kursziel bei 36,47 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications konnte gestern am Finanzmarkt ein kleines Plus von +0,11% verzeichnen und summiert damit die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen Anstieg um +1,36%. Die Analysten sind zuversichtlich, dass es so weitergehen wird.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Verizon Communications bei 36,47 EUR. Dies entspricht einem Kurspotential in Höhe von +6,54%, falls sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend der Aktie.

Konkret empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und drei setzen sie auf “Kauf”. 19 weitere Experten geben eine neutrale Bewertung (“halten”) ab und lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Insgesamt sind somit noch rund 28 Prozent aller Analysten optimistisch für...