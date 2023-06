Verizon Communications: Analysten prognostizieren Kursziel von 36,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird aktuell nach Meinung von Experten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel beträgt laut Analyse +10,21% des aktuellen Kurses.

• Verizon Communication erzielt am 23.06.2023 ein Plus von +0,64%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,34 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,39



Am gestrigen Tag verbucht die Aktie einen Zuwachs um +0,64%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage belegen jedoch eine negative Entwicklung um -1,05%, was für pessimistische Stimmung am Markt sorgt.

Derzeit wird das mittelfristige Kursziel der Verizon Communications auf 36,34 EUR geschätzt. Dieses Potenzial würde bei korrekter Einschätzung durch Bankanalysten einem Anstieg um +10,21% entsprechen. Jedoch herrscht keine Einigkeit unter den Experten bezüglich dieser Prognose.



Während fünf Analysten die...