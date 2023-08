Verizon Communications: Analysten prognostizieren Kursanstieg von 19,01% auf 36,08€

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie von Verizon Communications einen Anstieg um +1,05%. Die vergangene Woche hingegen verlief eher negativ mit einem Rückgang um -1,97%. Doch laut Experten sind das nur kurzfristige Schwankungen und die Aktie weist ein deutliches Aufwärtspotenzial auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,08€.

Die Einschätzung der Bankanalysten geht dabei stark in Richtung Kaufempfehlung: Fünf sehen die Aktie als “stark kaufenswert” an und drei als “kaufenswert”. 19 Experten bewerten sie neutral mit “halten”, während ein Experte zum Verkauf rät. Insgesamt zeigt sich also eine optimistische Haltung gegenüber Verizon Communications.

Das bestätigt auch das Guru-Rating, das nun bei 3,39 steht – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorgänger-Wert. Wer langfristig investiert ist und Geduld hat kann somit...