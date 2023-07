Verizon Communications: Aktie unterbewertet – Kursziel 36,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird derzeit von Experten als nicht richtig bewertet angesehen. Demnach liegt das wahre Kursziel bei +10,75% über dem aktuellen Preis.

• Am 07.07.2023 verzeichnete Verizon Communications -3,31%

• Das Kursziel beträgt derzeit 36,24 EUR

• Guru-Rating steigt von 3,39 auf nunmehr ebenfalls 3,39

Am gestrigen Handelstag hat die Verizon Communications-Aktie einen Verlust in Höhe von -3,31% erlitten und summierte sich über fünf Handelstage hinweg zu einem Gesamtverlust von -3,47%. Infolgedessen scheint eine pessimistische Grundstimmung am Markt vorzuherrschen.

Ob Bankanalysten diese Entwicklung vorausgesehen hatten? Die Einschätzung ist eindeutig negativ.

Aktuell schätzen Analysten das mittelfristige Potenzial für die Aktie auf 36,24 EUR ein. Wenn diese Einschätzungen zutreffen sollten würde dies...