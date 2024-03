Verizon Communications Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die technische Analyse von Verizon Communications-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,2 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 39,49 USD liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 40,33 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Verizon Communications auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch hat die Kommunikationsfrequenz abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Von den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind die meisten positiv, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 6,36 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Verizon Communications-Aktie eine Rendite von 12,55 Prozent erzielt, was jedoch unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung.