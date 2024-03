Verizon Communications Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -5,65% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 15.03.2024 verzeichnete die Aktie von Verizon Communications einen Rückgang um -0,70%. In den vergangenen fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche summiert sich der Verlust auf -1,59%. Diese Entwicklung deutet auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hin.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für Verizon Communications liegt bei 34,25 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen könnte. Allerdings gibt es uneinheitliche Meinungen unter den Analysten. Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 7 weitere Analysten sie als Kauf mit einer gewissen Vorsicht. 12 Experten sind neutral eingestellt und raten dazu, die Aktie zu halten, während 1 Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten gibt es auch den Trend-Indikator “Guru-Rating”. Dieser lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”. Diese positive Einschätzung deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der Analysten noch optimistisch in Bezug auf Verizon Communications ist.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Verizon Communications derzeit kontrovers bewertet wird, was auf Uneinigkeit hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung hinweist.

Die genannten Informationen spiegeln die aktuelle Markteinschätzung wider und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Investitionsberatung erfolgt und jegliches Investment Risiken birgt. Vor einer Anlageentscheidung wird empfohlen, professionelle Finanzberatung einzuholen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Verizon Communications-Analyse von 16.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Verizon Communications jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Verizon Communications Aktie

Verizon Communications: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...