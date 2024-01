Verizon Communications Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Derzeitiger Bericht zu Verizon Communications

Investoren, die derzeit in die Aktie von Verizon Communications investieren, könnten eine Dividendenrendite von 6,29 % erzielen. Dieser Wert liegt 1,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Verizon Communications in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmungen und Einschätzungen zum Unternehmen derzeit überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf sieben Handelssignalen in diesem Zeitraum ergibt sich ein Bild von 0 Gut- und 7 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Verizon Communications bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Fundamental betrachtet wird Verizon Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,27 im Vergleich zum Branchen-KGV von 36,12, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Verizon Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,76 Prozent erzielt, was 3,17 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt das Unternehmen jedoch um 80,42 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.