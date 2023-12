Verizon Communications Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Verizon Communications Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,42 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9,07 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Verizon Communications bei 35,52 USD verläuft, was eine positive Bewertung ergibt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt +6,32 Prozent, was ebenfalls auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Verizon Communications ergibt insgesamt eine neutrale Langzeitbewertung. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 41,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,12 Prozent bedeutet. Basierend auf den Analystenbewertungen ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Verizon Communications liegt bei 64,67, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 36. Somit wird die Aktie insgesamt für diese Kategorie als neutral eingestuft.