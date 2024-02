Verizon Communications Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Dividende von Verizon Communications steht im Verhältnis zum Aktienkurs aktuell bei 6. Dies bedeutet eine negative Differenz von -1,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben unsere Analysten dem Unternehmen heute eine "Schlecht"-Bewertung gegeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Verizon Communications können auch über einen längeren Zeitraum analysiert werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung für Verizon Communications.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Zudem haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund statistischer Auswertungen der historischen Datenmengen ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet ist Verizon Communications unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,27, was einem Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 36,11 entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.