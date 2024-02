Verizon Communications Aktie: Was sollte jeder Anleger jetzt wissen?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Verizon Communications wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kursziel liegt bei 34,42 EUR, was einem Potenzial von -8,36% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht. Am 23.02.2024 verzeichnete Verizon Communications eine Kursentwicklung von -0,17%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg belief sich die Gesamtentwicklung jedoch auf +0,42%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 34,42 EUR hat. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt. Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 7 weitere Analysten die Aktie optimistisch, jedoch nicht euphorisch. 12 Experten empfehlen die Aktie zu halten, während 1 Experte sogar davon überzeugt ist, dass Verizon Communications sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also noch über die Hälfte der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen wird das Guru-Rating von Verizon Communications mit 3,70 bewertet, was auf eine positive Einschätzung hindeutet.

Trotz der neutralen Marktstimmung gibt es also eine deutliche Meinung unter den Analysten, dass Verizon Communications noch ungenutztes Potential hat. Die Aktie wird zwar im Moment unter ihrem wahren Wert gehandelt, doch die positiven Einschätzungen der Analysten und das Guru-Rating lassen Hoffnung für zukünftige Kursentwicklungen aufkommen.

