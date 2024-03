Verizon Communications Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Dividendenrendite von Verizon Communications liegt derzeit bei 6,29 %, was 1,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 7,87 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger als der Durchschnitt ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs von 39,53 USD einen positiven Abstand von +9,59 % zum GD200 (36,07 USD) aufweist, was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 40,1 USD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,42 % beträgt.

Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,44 % erzielt, während der Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von 221,71 % verzeichnete. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.