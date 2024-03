Verizon Communications Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Verizon Communications-Aktie liegt bei 47. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (51,69). Auch auf 25-Tage-Basis ist Verizon Communications weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,69). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Verizon Communications.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen die Diskussionen rund um Verizon Communications auf Plattformen der sozialen Medien ein gemischtes Bild. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Es lassen sich auch vier Handelssignale erkennen, davon ein positives und drei negatives Signale. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Verizon Communications in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite für Verizon Communications beträgt derzeit 6,29 Prozent, was 1,25 Prozent über dem Mittelwert (5,04) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications beträgt 8, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 46. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.