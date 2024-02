Verizon Communications Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. Nur an zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Besonders die Diskussionen über das Unternehmen Verizon Communications fielen in den letzten Tagen negativ aus. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen hin. Es gab 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Kommunikation führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich bei Verizon Communications eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Verizon Communications eine negative Differenz von -1,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Verizon Communications derzeit bei 35,83 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 40,13 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 39,32 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.