Verizon Communications Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten 12 Monaten konnte Verizon Communications eine Performance von 9,56 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +13,72 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt liegt die Rendite von Verizon Communications um 23,29 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben die Aktie von Verizon Communications in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was auf eine langfristige Einstufung von "Gut" hindeutet. Im vergangenen Monat lauteten die Einstufungen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie von Verizon Communications liegt bei 42 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,47 Prozent bedeutet und damit eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht.

Die weichen Faktoren wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine "Neutral" bis "Schlecht"-Einschätzung für Verizon Communications hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Verizon Communications-Aktie zeigt einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Verizon Communications.