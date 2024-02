Verizon Communications Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

In den letzten Wochen wurde bei Verizon Communications eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussionen konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Verizon Communications in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, sieht es für Verizon Communications insgesamt positiv aus. Es gibt 3 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42 USD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 3,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral" basierend auf der Analysten-Untersuchung, die insgesamt zu einer positiven Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen jedoch hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigte 1 positives Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications derzeit bei 8,9 und damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Verizon Communications in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.