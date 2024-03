Verizon Communications Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

In den letzten Wochen wurde bei Verizon Communications eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz gegenüber dem Unternehmen haben. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Verizon Communications in dieser Hinsicht also eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist die Aktie von Verizon Communications ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,7 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Verizon Communications-Aktie als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, wird das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers auf 4,95 Prozent geschätzt, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Verizon Communications derzeit eine Dividendenrendite von 6,29 % auf, was jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält Verizon Communications gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, was auf eine unsichere Zukunft des Unternehmens hindeuten könnte.