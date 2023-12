Verizon Communications Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Wir ziehen den RSI für Verizon Communications auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass Verizon Communications weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 47,49 und zeigt somit ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -79,75 Prozent verzeichnet. Während die Branche im Durchschnitt um 87,87 Prozent gestiegen ist, lag die Performance von Verizon Communications bei 8,12 Prozent. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,25 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 3,13 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie von Verizon Communications hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 35,53 USD und einen aktuellen Kurs von 37,7 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Abstand zum GD200 beträgt +6,11 Prozent. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 36,42 USD, was einem Abstand von +3,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Verizon Communications. Die Diskussion war mehrheitlich von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben zudem einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Verizon Communications eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des RSI, eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich und im Anleger-Sentiment, sowie eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.