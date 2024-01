Verizon Communications Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Verizon Communications hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,99 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von 2,77 Prozent erzielt, was 7,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 10,5 Prozent, und Verizon Communications liegt aktuell 86,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Verizon Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,61 USD liegt, und der letzte Schlusskurs (39,58 USD) um +11,15 Prozent abweicht, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 37,8 USD, und daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,71 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Verizon Communications-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Verizon Communications derzeit bei 8,04 liegt, was 77 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 35,31 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, wodurch aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" entsteht.