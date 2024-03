Verizon Communications Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications liegt aktuell bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,19 (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) deutlich darunter liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Verizon Communications-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 36,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 39,97 USD liegt, was einer Differenz von +10,29 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (40,33 USD) ergibt sich jedoch eine Differenz von -0,89 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Verizon Communications-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Nach Einschätzung von Analysten erhält die Verizon Communications-Aktie langfristig eine "Gut"-Bewertung, mit 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 42 USD, was eine erwartete Performance von 5,08 Prozent ergibt. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche erzielen. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 211,53 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.