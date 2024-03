Verizon Communications Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verizon Communications liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,3 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung rund um die Aktie von Verizon Communications wird als negativ bewertet, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet unterdurchschnittlich sind. Außerdem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten 12 Monaten konnte Verizon Communications eine Performance von 12,55 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" eine Outperformance von +18,44 Prozent bedeutet. Allerdings lag die Aktie 209,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Verizon Communications, da 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42 USD, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 6,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.